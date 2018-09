Wall Street sluit met winst

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 16.491,31 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 1877,86 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 4090,59 punten.

Voor opening bleek dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS in april met ruim 13 procent is gestegen tot 1,07 miljoen op jaarbasis. De stijging was veel sterker dan verwacht.

Consumentenvertrouwen

De Universiteit van Michigan maakte echter bekend dat in mei het consumentenvertrouwen in de VS is gedaald, nadat een maand eerder nog het hoogste niveau werd bereikt in 9 maanden. Economen hadden juist verwacht dat het vertrouwen verder zou stijgen.

Detailhandelsconcern J.C. Penney sloot ruim 16 procent hoger. Het winkelbedrijf leed in het afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd. Ook steeg de omzet voor het eerst in 3 jaar. Warenhuisketen Nordstrom won bijna 15 procent, na meevallende kwartaalresultaten.

Verizon

Verizon Communications profiteerde van een belangenmelding van Berkshire Hathaway met een plus van 2,3 procent. Uit de melding bleek dat het investeringsbedrijf van miljardair Warren Buffett ruim 11 miljoen aandelen houdt in het telecomconcern.

World Wrestling Entertainment (WWE) kelderde 43,5 procent, het grootste verlies sinds de beursgang in 1999. Het amusementsbedrijf liet weten dat het in februari dit jaar gestarte online TV-netwerk veel meer klanten nodig heeft om de verliezen weg te werken.

GM

General Motors (GM) verloor 1,1 procent. Het autobedrijf heeft van de Amerikaanse overheid een boete gehad van 35 miljoen dollar omdat het te laks heeft gereageerd op meldingen van technische mankementen. Sinds begin dit jaar moest GM vanwege verschillende problemen meer dan 11 miljoen auto's terugroepen in de VS.

Farmaciebedrijf Abbott Laboratories kondigde aan zijn Chileense branchegenoot CFR te kopen voor bijna 3 miljard dollar. Abbott ging 0,5 procent omlaag.

De euro was 1,3696 dollar waard, tegen 1,3706 dollar bij het slot in Europa. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 102,14 dollar. Brent klom 0,6 procent tot 109,78 dollar.