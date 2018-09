Opkomend gaat als een trein

De Wisdom Tree EM equity income ETF is uitblinker, met een rendemtn van 8,24%. De goud- en zilver-ETF's blijven achter. Lees het hele verhaal in het inkijkexemplaar van Beleggers Belangen van vrijdag 9 mei. Dit artikel is een update van onze voorbeeldportefeuilles. Beleggers Belangen houdt zes portefeuilles bij die ieder een eigen strategie hebben; ze zijn bijvoorbeeld offensief of defensief, of uitsluitend gericht op Nederlandse aandelen. U kunt niet rechtstreeks in deze portefeuilles beleggen, maar ze wel gebruiken als voorbeeld bij uw eigen beleggingen. Iedere vrijdag plaatsen wij op de website een actueel overzicht van de portefeuilles, met de actuele koersen en rendementen van alle posities. Ook zijn grafieken te vinden van het verloop van de portefeuilles ten opzichte van de AEX of andere grote indices. Dit extraatje is alleen beschikbaar voor abonnees. Bekijk de andere voordelen die een abonnement op Beleggers Belangen biedt.

