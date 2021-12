Premium Het beste van De Telegraaf

Werkgevers willen lager loon bij crisis, ’Ronduit asociaal’ zeggen vakbonden

Door Joost Spijker

Den Haag - Werkgevers willen loonsverhogingen voortaan kunnen terugdraaien als er sprake is van een crisis. Ze willen daarover afspraken maken in nieuwe cao’s. Tegelijkertijd moeten werknemers ook meer mee gaan profiteren als het juist goed gaat met een bedrijf. Vakbonden noemen het ’misbruik maken van een crisis of dipje’.