'Ahold Delhaize overtreft verwachtingen'

De vergelijkbare omzetgroei in de Verenigde Staten kreeg een zetje dankzij klanten die voorafgaand aan orkaan Dorian voorraden hadden ingeslagen. Tegelijkertijd deed een eerdere staking bij Stop & Shop zich langer voelen in de cijfers, stellen de marktvorsers. Volgens Berenberg kan een pensioenconflict bij de Amerikaanse winkelketen Giant ook uitmonden in werkonderbrekingen. In Nederland verwachten de kenners geen verbetering van de winstmarges meer, doordat de concurrentie is toegenomen.

KBC Securities wijst ook op beter dan geraamde resultaten. Met uitzondering van de Belgische activiteiten droegen alle divisies van Ahold Delhaize bij aan die positieve verrassing. Analisten van de Belgische bank verwachten dat de kwartaalresultaten in combinatie met de strategie-update van Kroger op dinsdag het sentiment goed doen.

ING leest het handelsbericht als "sterk" waarbij de verwachtingen werden verslagen behalve voor België. De analisten hanteren een buy-advies op het aandeel. Berenberg plakt een sell-advies op Ahold Delhaize. KBC hanteert ook een buy-advies. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.40 uur 2,5 procent hoger 23,70 euro, waarmee Ahold Delhaize de grootste stijger in de AEX was.