Altice boekt beter resultaat op dalende omzet

De omzet van Altice zakte vorig kwartaal met 2 procent tot 828 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde met 6,5 procent tot 367 miljoen euro, de ebitdamarge ging daarbij met 3,6 procentpunt omhoog tot 44,4 procent.

Het bedrijf gaf verder aan dat de Franse dochteronderneming Numericable exclusieve gesprekken voert over de overname van de Franse tak van Virgin Mobile. Numericable, dat voor bijna 75 procent in handen is van Altice, heeft daar 325 miljoen euro voor over. Daarvan zou het Franse mediabedrijf Vivendi 200 miljoen euro leveren.

Vivendi besloot vorige maand zijn mobiele telecombedrijf SFR aan Numericable te verkopen voor circa 14 miljard euro en een belang van 20 procent in het nieuwe fusiebedrijf. Na de overname van Virgin Mobile zal dat belang van Vivendi toenemen.