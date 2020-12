AEX start vlak, Adyen en ASML aan kop

De AEX-index noteert licht lager bij 614,7 bij punten, na 0,7% winst vorige week. De AMX verloor 0,2% bij 917,9 punten.

https://www.telegraaf.nl/financieel/1809998692/weekvooruitblik-beurs-rekent-op-cadeau-van-ecb

In Frankfurt noteert de DAX 0,3% verlies, de Franse CAC 40 zakt 0,2% en de Britse FTSE 100 blijft met een fractie achter.

De Duitse industriële productie steeg verrassend sterk, aldus ING-econoom Carsten Brzeski.

Beurzen in Azië handelden met verlies. Beleggers namen winst. De Chinese export steeg weliswaar 21,1% in november vergeleken met vorig jaar, waar 12% stijging werd verwacht. Washington zou echter volgens Reuteurs sancties tegen zeker veertien Chinese bestuurders en bedrijven voorbereiden.

Futures voor opening van beurzen in New York vanmiddag om 15.30 uur kleuren lichtrood.

De markt wacht deze week op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Het Britse pond zakte 0,3% tot €1,1053. In de Brexit-onderhandelingen blijven dossiers onafgerond; de valutahandel leest in de ponszwakte de vrees voor vertrek zonder overeenkomst. Het Verenigd Koninkrijk zou met Brussel zondag wel een deal over de relatief kleine vissersrechten hebben bereikt, meldde Sky News zondag.

https://www.telegraaf.nl/financieel/478135613/column-britten-zijn-wanhopig-op-zoek-naar-brexit-overwinning

Vaccinatie neemt een vlucht. Ruim 66,92 miljoen mensen zijn volgens het Johns Hopkins Institute wereldwijd besmet, 1,54 miljoen mensen daaraan overleden. In het VK krijgen ouderen deze week het eerste anticoronavaccin van Pfizer-BioNTechtoegediend. Rusland stelt zijn Sputnik V-vaccin beschikbaar. In de VS komen adviseurs van de U.S. Food and Drug Administration donderdag met hun review-oordeel over het vaccin, dat snel daarna kan worden uitgerold.

De euro won licht tot $1,2123. Dataverzamelaar Refinitiv wijt dat vooral aan de dollarzwakte.

Brent-olie werd 0,4% duurder bij $49,35 per vat. Ondanks de forse stijging noteert een termijncontract sinds begin dit jaar 22% lager.

Het effectief rendement op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties steeg naar het hoogste niveau sinds maart. Het tegenvallende werkgelegenheidsrapport verhoogt de druk op Washington om met meer stimulering te komen.

Adyen aan kop

Bij de hoofdfondsen ging betalingsverwerker Adyen op 1,5% koerswinst aan kop. Chipmachinemaker ASML won 1,2%.

Bij de verliezers koerste ING met 1,4% verlies onderin de AEX. ASR raakte net als ABN Amro 1% kwijt, Aegon zakte 0,8%.

Kabelbedrijf Altice wordt belaagd door nog meer aandeelhouders. Volgens de Financial Times strijdt het Britse hedgefonds Winterbrook Capital net als Lucerne Capital en beleggers vertegenwoordigd door de Vereniging Effectenbezitters (VEB) tegen het bod van €4,11 er aandeel van Next Private, het fonds van Altice-president Patrick Drahi. De Altice-oprichter Drahi bezit 75% van de aandelen Altice. Kleine aandeelhouders komen in de verdrukking, aldus de VEB. Hedgefonds Lucerne vindt het bod veel te laag dreigde al met een rechtsprocedure om het overnamebod op Altice door grootaandeelhouder Drahi te blokkeren. Winterbrook eist inzage in de stukken.

https://www.telegraaf.nl/financieel/688330396/beleggersclub-dreigt-met-juridische-acties-om-altice-bod-drahi

Bij financieel dienstverlener Intertrust vertrekt ceo Stephanie Miller, zij keert na drie jaar terug naar de VS. Directeur Shankar Iyer is de beoogd opvolger.

Beursbedrijf Euronext meldde zijn handelssystemen aan te passen. Zijn handelssysteem Optiq geeft alle partijen met supersnelle aansluitingen die altijd betrokken zijn bij aan- of verkopen op deze beurs in bijna 80% van de gevallen eerder informatie dan de rest van de markt, veelal kleinere beleggers.

Euronext-topman Stéphane Boujnah noemt de affaire ‘ongelukkig’.

Luister naar de podcast Kwestie van Centen van Martin Visser met Herman Stam: De laatste fase van de coronacrisis: wat staat ons te wachten?

Meer relevant financieel nieuws gratis iedere ochtend in je mail? Meld je hier aan.