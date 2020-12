ASML bezorgt AEX hoger slot

De AEX-index eindigde 0,1% hoger op 616,20 punten. De AMX daalde 0,6% naar 912,63 punten. De koersenborden in Parijs (-0,8%) en Frankfurt (-0,3%) kleurden eveneens rood, terwijl Londen 0,1% in het groen noteerde.

Volgens beursstrateeg Simon Wiersma (ING) namen beleggers een afwachtende houding aan na de fraaie koerswinsten van de afgelopen weken. De stemming op de beurzen werd gedrukt door de Brexit-perikelen en het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS. „Ondanks al het goede vaccinnieuws moeten we nog even door de zure appel heen bijten. Hoe zuur die wordt en wat de impact van corona zal zijn op de kwartaalcijfers blijft spannend.”

Wiersma voegde er aan toe dat het voorlopig uitblijven van een nieuw steunpakket in de VS ook niet meehielp. „Er zijn veel berichten verschenen dat er een nieuw steunpakket komt, maar dat is er nog niet. En dat moet wel, want de vrijdag gepubliceerde banencijfers in de VS waren slecht.”

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag verdeeld. De Dow Jones-index daalde 0,5%. Daarentegen steeg technologiebeurs Nasdaq met 0,5%.

De beurzen in Azië zijn vanochtend met verlies gesloten. Beleggers hebben winst genomen in de Nikkei (-0,8%) en Hang Seng (-1,2%). De Chinese export is weliswaar met 21% in november gestegen vergeleken met vorig jaar, waar 12% toename werd verwacht. Washington zou echter volgens persbureau Reuters sancties tegen zeker veertien Chinese bestuurders en bedrijven voorbereiden.

ASML aan kop, NN onderaan

In de AEX was chipmachinefabrikant ASML de koploper met een plus van 2,3%. Betalingsdienstverlener Adyen won 1,4%. Supermarktconcern Ahold Delhaize (+1,2%) zat eveneens in de lift. Informatieleverancier RELX (+1,1%) behoorde ook tot de stijgers.

Verzekeraar NN (-2,3%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De bankaandelen ABN Amro en ING leverden beiden 1,9% in. De ECB dringt erop aan om het dividendverbod voor banken met nog eens zes maanden te verlengen. De centrale bank wijst op de aanhoudende onzekerheid door de coronacrisis en een noodzaak voor banken om genoeg geld in kas te hebben. Banken hoopten juist begin volgend jaar weer dividend te kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders.

In de AMX schoot Fugro 9,8% omhoog. De bodemonderzoeker is bezig met het uitvoeren van een claimemissie.

Air France KLM steeg 1,5%. De Franse Staat zou haar aandeel in het luchtvaartconcern willen verhogen naar 30%.

Altice Europe (+0,1%) wordt voor de rechter gesleept door vijf aandeelhouders, waaronder hedgefonds Lucerne Capital. Zij zijn ontevreden over het bod waarmee grootaandeelhouder Patrick Drahi de kabel- en telecomaanbieder van de beurs wil halen.

Aalberts was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. De industrieel toeleverancier zakte 2,6%.

Bij financieel dienstverlener Intertrust vertrekt ceo Stephanie Miller. Zij keert - zonder opgaaf van reden - na drie jaar terug naar de VS. Directeur Shankar Iyer is de beoogd opvolger. Analisten van KBC noemen het vertrek ’onverwacht’. KBC stelt dat de schijn blijft hangen van bovenmatig veel verloop in het bestuur. Het aandeel Intertrust koerste 2% in het rood.

Op de lokale markt won Fastned 39,2%. De koers van het snellaadbedrijf is de afgelopen drie maanden verdrievoudigd. Mogelijk wordt Fastned binnenkort opgenomen in de smallcapindex AScX.

Beurzenbedrijf Euronext (-0,2%) meldde zijn handelssystemen aan te passen. Zijn systeem Optiq geeft alle partijen met supersnelle aansluitingen die altijd betrokken zijn bij aan- of verkopen op Euronext in bijna 80% van de gevallen eerder informatie dan de rest van de markt. Euronext-topman Stéphane Boujnah noemt de affaire ‘ongelukkig’.

