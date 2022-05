Premium Het beste van De Telegraaf

Stemming onder consument slaat om: ’Het is echt stil in winkels’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Marieke van den Berg (l.), mede-eigenaar van een bedrijf dat duurdere zitmeubels maakt: „De prijzen voor onze materialen lopen zo hard op dat we onze retailprijzen in een jaar tijd al twee of drie keer hebben moeten aanpassen.” Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Tot nu toe leek de detailhandel nog weinig van de torenhoge inflatie – in mei opnieuw rond de 10 procent - te merken. Maar de economische onzekerheid groeit en dat blijft niet zonder gevolgen. De laatste weken lopen de bezoekersaantallen en de verkopen in de woon- en slaapwinkels, in tuincentra en in keukenzaken terug, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. „Het is op dit moment echt stil in de zaak. Mensen gaan keuzes maken.”