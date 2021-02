Exxon geeft gas op hogere beurzen VS

Premium Binnenland

Kleurig hart onder de riem voor ondernemers die zaak moesten dichttimmeren

Het begon met een oproepje van een Bossche ondernemer die zich op Instagram afvroeg of er een kunstenaar was die zijn met houten platen dichtgetimmerde zaak wilde opfleuren met een mooie schildering. Daar had het lokale straatkunstplatform Kings of Colors wel oren naar. Eenmaal bezig meldden zich al...