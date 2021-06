Tesla heeft glans verloren: ’Kwalitatief geen topauto’

Wouter van Waning ontevreden over zijn Tesla. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Amsterdam - Het gaat Tesla in Nederland niet voor de wind. De klachten over de service en de kwaliteit blijven aanhouden. Zo’n driehonderd Teslarijders willen na de zomer met een miljardenclaim tegen het bedrijf van Elon Musk komen. Ondertussen zijn de verkopen in Nederland ingestort. „Ze zijn simpelweg niet meer de enige.”