Wel krimp. Waarom dan geen recessie?

1. Wanneer is sprake van een recessie?

Economen spreken van een recessie indien de economische groei in een land of continent twee kwartalen achtereen negatief is.

2. Geldt dit nu voor Nederland?

Dit gold voor Nederland sinds het laatste kwartaal van 2012. In de eerste twee kwartalen van 2012 was voor het laatst sprake van een bescheiden groei van 0,1%. Sindsdien is vier kwartalen forse krimp gemeten. In het 2e kwartaal van 2013 kromp de economie met 0,2%. Sinds het 4e kwartaal van 2012 was Nederland dus officieel in recessie. Pas bij een kwartaal met groei is deze recessie voorbij. Daarvan was in de tweede helft van vorig jaar sprake. Één kwartaal met negatieve groei doet de recessie nu dus nog niet terugkeren.

3. Hoe vaak was eerder sprake van een recessie?

De bekendste recessie was in de jaren dertig van de vorige eeuw, ook wel de Grote Depressie genoemd. Maar ook in 1974-1975 (oliecrisis), en 1980-1982 (hoge tekorten, inflatie en hoge werkloosheid) was sprake van forse krimp.

4. Zijn alle recessies even erg?

Soms zijn recessies mild en kortdurend en worden ze ook snel weer vergeten. Ook in andere jaren was er soms een paar kwartalen negatieve economische groei, maar de economie herstelde zich daarna weer snel. Na de financiële crisis was in 2008-2009 en 2011 sprake van een recessie.

5. Wat is het verschil tussen een recessie en een depressie?

Een recessie wordt pas een depressie genoemd indien geen sprake meer is van een conjuntuurschommeling die de groei tijdelijk negatief maakt. Bij een depressie is sprake van een veel langer durende recessie, met een krimpende economie.

6. Zaten we de laatste jaren ook in een depressie?

Los van de korte opleving in 2009 en 2010 woedt de economische crisis volgend jaar al vijf jaar en lijkt voorlopig ook nog niet voorbij. Daardoor spreken steeds meer economen nu ook van een depressie.

7. Hoe is de huidige crisis ontstaan?

De huidige recessie is ontstaan door de bankencrisis, die direct werd gevolgd door de enorme schuldenberg in Europa en Noord-Amerika. De financiële wereld is daardoor al jaren van slag. Ook de instabiele politieke situatie in Den Haag helpt de laatste jaren niet mee.

8. Hoe kan Europa en zeker ook Nederland definitief uit het economisch dal komen?

Na de aanpak van de bankencrisis proberen de EU-landen nu via miljardenbezuinigingen en drastische hervormingen hun economie weer gezond en produktiever te maken. Verwacht wordt echter dat het herstel ook in 2014 en 2015 nog zeer bescheiden zal zijn.

9. Gaat dat lukken?

Uiteindelijk zou dat wel moeten, maar waarschijnlijk duurt het nog jaren voordat de economie op gaat pikken. De belastingverhogingen en financiële onzekerheid voor aanhoudende zorgen bij burgers en bedrijven. Pas wanneer het vertrouwen daar herstelt en investeringen en uitgaven weer aantrekken kan de economie weer echt gaan groeien. Hoewel dit vertrouwen de afgelopen tijd nog wel toeneemt blijven de consumentenbestedingen nog steeds achter.

10. Hoe groot is het belang van groei in de rest van de wereld?

Europa en Noord-Amerika zullen zich tegelijk moeten optrekken aan de groei in Azië. Nu ook landen als China minder groei boeken wordt het nog lastiger om uit de crisis te komen. Dat blijkt ook uit de Nederlandse export, een groeimotor die nu ook sputtert. Ondanks de opkomst van nieuwe landen zijn we voor onze export nog steeds voor een groot deel afhankelijk van de andere EU-landen.