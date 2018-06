'Autonome omzetgroei drijver van beurskoers'

Andere drijfveren zoals overnames (reduceren voorspelbaarheid van de winst), de groei van de winstmarge (duurt slechts tijdelijk) of aandeleninkoopprogramma’s kennen volgens de analist hun beperkingen. Hij schat dat op de lange termijn de omzetgroei goed is voor twee derde van de winstgroei per aandeel. De autonome omzetgroei draagt voor meer dan de helft bij.

Tot zijn favoriete aandelen behoren dan ook aandelen die tot een bovengemiddelde autonome groei weten te komen. Zoals de Britse online modeketen ASOS en de Zwitserse voedselproducent Nestlé.