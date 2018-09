'De staatsschuld moet worden teruggedrongen’

In de afgelopen jaren heeft de overheid zich ondanks allerlei bezuinigingsmaatregelen verder in de schulden gestoken. Dat de jaarlijkse rentelasten niettemin tot €11 miljard zijn teruggevallen, is te danken aan de daling van de obligatierentes tot historische dieptepunten. Het is echter onvermijdelijk dat de rente vroeg of laat weer zal stijgen.

Om ervoor te zorgen dat de gevolgen te overzien zijn, moet de overheidsschuld omlaag. Dit is ook de mening van 80% van de deelnemers aan de peiling. De 20% die hier de noodzaak niet van inziet, stelt dat het aanzwengelen van de economie nu prioriteit heeft. Ze verwachten bovendien dat de rente voorlopig laag blijft.