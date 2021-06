Kabinet zet deur open voor eerlijke spaartaks

Premium Buitenland

Kim Jong-un voert oorlog met eigen top: ’Grote crisis’

De bom is gebarsten in Noord-Korea. Kim Jong-un lijkt meerdere hooggeplaatste ambtenaren te hebben ontslagen vanwege falend beleid rond de coronacrisis, die volgens de grote leider ’zware consequenties’ heeft voor het vaderland. Laat Kim met deze onthulling in zijn kaarten kijken?