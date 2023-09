Fietsenmerk VanMoof overgenomen door stepjesmerk LaVoie van McLaren

De bedoeling is dat LaVoie eerst intern stabiliteit creëert binnen VanMoof om vervolgens alle activiteiten van VanMoof onder te brengen bij de elektrische stepjesfabrikant.

Het is nog onbekend wat de deal betekent voor bezitters van een VanMoof fiets. Ook de nieuwe eigenaar weet nog niet wat dit betekent voor onder meer garanties. Dat is onderdeel van de onderhandelingen die nog afgerond moeten worden.

De overname wordt maandag 4 september afgerond en dan zullen ook verdere details bekend worden. Het is daarom ook niet duidelijk wat McLaren Applied, zusterbedrijf van de McLarengroep, precies neerlegt voor VanMoof. Het zou om enkele tientallen miljoenen gaan.

Baanverlies

President-commissaris Nick Fry van McLarren Applied, laat in het FD weten dat mogelijk maar voor slechts vijftig tot zestig van de huidige zevenhonderd werknemers plek is bij het nieuwe bedrijf. Het banenverlies is een grote aderlating. Vanaf vrijdag 1 september stopt de loongarantieregeling van het UWV, waardoor de loonbetalingsverplichting stopt die de uitkeringsorganisatie heeft bij faillissementen van bedrijven.

„Dit is een dramadoorstart”, vindt Chantal van Binsbergen, onderhandelaar bij de vakbond. Volgens Van Binsbergen wordt vooral de merknaam overgenomen. „De doorstart is voor ons geen reden om nu groot de vlag uit te hangen”, zegt de vakbondsvrouw. Een deel van de werknemers heeft in de afgelopen periode al ander werk gevonden. „Voor degenen die wel bij VanMoof kunnen blijven, wil CNV Vakmensen van de nieuwe eigenaars graag op korte termijn weten onder welke voorwaarden zij worden aangenomen en of ze er in ieder geval niet op achteruitgaan.”

Oprichters

Wat de rol van de oprichters Ties en Taco Carlier wordt en of zij überhaupt een rol krijgen, is ook nog onduidelijk. Dat zou een adviesrol kunnen zijn.

Fry stelt dat McLaren Applied dat ook software produceert voor het Formule 1-team van McLaren, met deze overname de activiteiten in elektrische stadsmobiliteit nog verder wil uitbreiden.

Begin augustus verwachtte curator Jan Padberg dat er snel een oplossing gevonden zou worden voor VanMoof. Ruim een week geleden stelde hij dat gesprekken uiterst moeizaam verliepen, omdat geïnteresseerden niet concreet werden.

Zo meldde vorige week de Turkse aanbieder van deelvervoer BinBin interesse te hebben, maar de curatoren hebben nooit een bod ontvangen. Begin augustus werd een bod door het Amerikaanse Micromobility nog afgewezen.

Op 17 juli verklaarde de rechter VanMoof failliet. De fabrikant kampte jaren met verlies, in 2021 nog €87 miljoen bij €83 miljoen omzet. Afgelopen jaar lag het verlies op €80 miljoen. Een opeenstapeling van tekorten van specifiek voor VanMoof gemaakte onderdelen, onderhoudsklachten en uitleverproblemen deden het bedrijf de das om.