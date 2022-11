Beursblog: beleggers slaan Sligro en Ebusco in op Black Friday

Door Redactie DFT

Emilie Bronsing, Programmaleider van ClimateLaunchpad heeft vandaag de gong geluid om het succes van deze editie van ClimateLanchpad te vieren. De groep is verwelkomd door Francesco Valdini, Corporate Actions Analyst van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 724.29 0.21 %

De AEX werkt vrijdagochtend het verlies bij de start weg. Beleggers zijn in afwachting van de gang van zaken op Black Friday, waar de winkels grote kortingen geven aan consumenten. Prosus zit nog in de achterhoede. Bij de kleinere fondsen zit Sligro in de lift. Wall Street is vandaag een halve dag geopend en sluit om 19.00 uur Nederlandse tijd.