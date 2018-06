Samsung gaat zieke medewerkers compenseren

,,Een aantal van onze medewerkers lijdt aan ongeneeslijke ziekten, waaronder leukemie, en sommigen zijn overleden. We zullen met gepaste compensaties komen voor de slachtoffers en hun families'', aldus Samsung-voorzitter Kwon Oh Hyun.

Tientallen voormalig medewerkers van Samsung zouden kanker hebben gekregen in fabrieken in Zuid-Korea doordat ze in aanraking kwamen met gevaarlijke chemicaliën. Samsung schakelt een onafhankelijke partij in om de schades vast te stellen. Het bedrijf zei in 2011, op basis van eigen onderzoek, dat er geen verband was tussen medewerkers die ziek waren geworden en zijn chipfabrieken.