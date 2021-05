Wall Street voorzichtig van start

De Dow-Jonesindex, die vandaag precies 125 jaar bestaat, ging in het eerste kwartier 0,2 procent omlaag tot 34.292 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4186 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,3 procent hoger gezet, op 13.70 punten.

Amazon (plus 0,2 procent) stond in de belangstelling nadat het bekendmaakte filmstudio MGM over te nemen voor 8,5 miljard dollar. De overname hing al enige tijd in de lucht. Met de deal wil Amazon zijn streamingdienst Prime Video van meer content voorzien en de concurrentie met onder meer Disney, Apple en Netflix beter aan kunnen gaan. MGM is de studio achter onder meer de James Bond-films.

Tesla is in het nieuws vanwege mogelijke sabotage bij de nieuwe fabriek van het bedrijf in Berlijn. Elektriciteitskabels werden daar in brand gestoken en een links-radicale groepering claimt dat te hebben gedaan. De groep zegt dat elektrische auto's niet milieuvriendelijk zijn en daarom tegen Tesla te strijden.

De Europese Commissie maakt volgens de Financial Times binnen enkele dagen bekend een officieel onderzoek tegen Facebook (min 0,4 procent) te beginnen. Het socialemediabedrijf zou concurrenten als eBay en Marktplaats benadeeld hebben door zijn eigen dienst Marketplace te promoten onder al zijn gebruikers.

Uber (min 0,5 procent) sluit naar verwachting woensdag nog een deal met vakbond GMB in het Verenigd Koninkrijk. De chauffeurs van de taxidienst krijgen daardoor meer zeggenschap binnen het bedrijf.

Oliebedrijven ExxonMobil en Chevron (plus tot 0,5 procent) hebben hun aandeelhoudersvergaderingen. Beide bedrijven krijgen daar het verzoek om meer aan het terugdringen

Ford (plus 4,5 procent) maakte bekend zijn investeringen in elektrische auto's met een derde te verhogen. De autoproducent geeft daar nu 30 miljard dollar voor uit en wil dat in 2030 vier op de tien nieuwe auto's volledig elektrisch zijn. Het bedrijf introduceerde onlangs zijn eerste volledig elektrische modellen.

Google sloot een deal met de Amerikaanse ziekenhuisketen HCA Healthcare om algoritmes te ontwikkelen voor de gezondheidszorg op basis van de patiëntendossiers van het zorgbedrijf. De zorgmarkt, waar biljoenen dollars in omgaan, is al langer bij techbedrijven in beeld. Google-moeder Alphabet werd 0,5 procent meer waard.