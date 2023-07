Stoepen in Amsterdam vaak twee keer open om aanleg van glasvezel

Door het convenant proberen de partijen de overlast te beperken, nu de glasvezelbedrijven ook de oudere wijken in gaan. In het centrum gaat de stoep maar één keer open en zullen de glasvezelrivalen allebei tegelijk hun kabels in de grond leggen, om de historische kern zo goed mogelijk begaanbaar te houden.

In andere stadsdelen wordt wijk voor wijk afgesproken welk glasvezelbedrijf zijn graafploegen als eerste op pad mag sturen. Daarover heeft de gemeente de regie. Het is de bedoeling dat elke stoep dezelfde dag weer wordt dichtgegooid en begaanbaar gemaakt.

Koperlijnen ’uitgezet’

Ook in de wijken die zijn toegewezen aan KPN gaat in principe maar één keer open gegraven worden. ODF legt buiten het centrum geen glasvezelkabels aan waar andere partijen al actief zijn, omdat dit economisch niet uit kan. KPN daarentegen zal vanaf volgend jaar wel zijn eigen glasvezelinfrastructuur aanleggen in gebieden waar ODF als eerste al van start is gegaan. De erfopvolger van de oude PTT wil al zijn bestaande koperlijnen, vaak nog stammend uit het telefoontijdperk maar nu ook in gebruik voor internet en televisie, vervangen door glasvezel. Het aanbod van ODF om kabels van hen te huren, slaat KPN af.

Overal samen optrekken, zodat de stoepen in heel Amsterdam maar één keer open moeten, zou volgens de telecombedrijven te lastig zijn, omdat ze volgens verschillende methoden opereren.

T-Mobile

Glasvezel maakt sneller internet mogelijk dan de koperen-kabel waar KPN nu nog gebruik van maakt. De maximale downloadsnelheid daarvan is meestal 200 megabit per seconde, terwijl glasvezel 1 gigabit (1000 megabit) of meer haalt. De kabel van Ziggo haalt die hoge snelheden ook al. Telecombedrijven denken dat dit soort snelheden in de toekomst nodig zullen zijn, aangezien het datagebruik jaar op jaar met tientallen procenten toeneemt.

ODF’s belangrijkste samenwerkingspartner is T-Mobile, een concurrent van KPN die de kabel huurt om vast internet, tv en telefonie naar de huishoudens te krijgen. Onlangs maakte ODF bekend dat telecomdiensten dat het naast T-Mobile ook de diensten van een aantal andere providers, waaronder Freedom Internet.

Prijsverschil

T-Mobile en veel andere kleinere providers maken op plekken waar nu nog geen glasvezel van ODF ligt, nog gebruik van het koperen netwerk of glasvezel van KPN. Wie T-Mobile via de glasvezelkabel van KPN afneemt, betaalt daarvoor fors meer dan wie internet van T-Mobile over de ODF-lijn binnenkrijgt. Dat komt volgens een woordvoerder door verschil in de huurdeals die T-Mobile met de twee glasvezelexploitanten heeft afgesloten.