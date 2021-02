Favoriete automerk James Bond ziet licht aan einde van tunnel

Afgelopen jaar dook Aston Martin diep in de rode cijfers. Het Britse automerk liep tegen een verlies aan van 466 miljoen pond als gevolg van de pandemie. Ook de opbrengsten zakten flink weg naar 612 miljoen pond mede doordat.

Zonnige outlook

Met Tobias Moers aan het roer die in augustus vorig jaar het stokje overna, houdt het Britse autobedrijf er rekening mee dat er in het lopend jaar weer winst wordt geboekt. Vooral in de tweede helft van het jaar is er vertrouwen dat er winstgroei aan zit te komen.

Daarnaast zijn er hoge verwachtingen voor de verkopen van de DBX. In het vierde kwartaal vlogen er 1200 auto’s de showroom uit. Ook is er optimisme over de samenwerking met AMG, dat een belang heeft van 20% in Aston Martin.

Vorig jaar moest de Canasese miljardair Lance Stroll nog in de bres springen om Aston Martin uit de brand te helpen. Met een nieuwe strategie en een wisseling van de wacht in de top zit er weer muziek in het legendarische Britse automerk.

Op de beurs in Londen viel de zonnige vooruitblik van Aston Martin in goede aarde. De koers van het automerk, waar filmheld James Bond vooral in het verleden goede sier meemaakte, schoot omhoog.