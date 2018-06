Groep zoekt steun voor overname Mt. Gox

De groep heeft daarvoor een website gelanceerd. ,,Wij hebben jullie hulp nodig om faillissement te voorkomen. Een faillissement is schadelijk voor schuldeisers en voor de reputatie van de bitcoin bij het publiek en de toezichthouders'', schrijft de groep op savegox.com.

Mt. Gox, gevestigd in Tokio en ooit 's werelds grootste bitcoinbeurs, vroeg in februari zelf surseance aan in Japan. De investeringsgroep wil met de steunbetuigingen van de gebruikers de rechter ervan overtuigen dat een doorstart wel degelijk mogelijk is. Een groot aantal gebruikers zou inmiddels al hebben toegezegd een overname door de investeerders te steunen.

Gehackt

Mt.Gox vroeg surseance aan omdat het naar eigen zeggen door hacking 750.000 bitcoins was kwijtgeraakt, met toen een waarde van een half miljard dollar.

De bitcoin is een digitale munt die via een complex wiskundig proces door computers wordt gemaakt. De valuta wordt door een aantal diensten en bedrijven geaccepteerd als geldig betaalmiddel.