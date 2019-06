'Wall Street verwerkt tegenvallend banenrapport'

Volgens het banenrapport kwamen er 75.000 nieuwe banen bij. Dat waren er aanzienlijk minder dan de 175.000 die door kenners in doorsnee werden voorzien. Daarmee lijken de handelsspanningen tussen de VS en China door te werken op de Amerikaanse economie. Het werkloosheidscijfer bleef rond de laagste stand in vijftig jaar. Woensdag meldde loonstrookverwerker ADP de kleinste toename van banen in de voorbije negen jaar.

Beleggers op Wall Street blijven de mogelijkheid van renteverlagingen door de Fed als reële optie zien, gelet op de trage inflatie en de impact van handelsspanningen. De kans op een renteverlaging bij de komende Fed-beleidsvergadering wordt in de markt op 25 procent geschat.

Beyond Meat

Beyond Meat staat voor een stevige koerssprong. De maker van vleesvervangers, die recent zijn beursdebuut maakte, kwam donderdag nabeurs met veel beter dan verwachte cijfers. Ook voor Zoom Video Communications lijkt een positieve beursdag in het verschiet te liggen. Het videoconferentiebedrijf lijkt vooral met zijn vooruitzichten voor het hele jaar de handen van beleggers op elkaar te krijgen.

Boekwinkelketen Barnes & Noble wordt overgenomen door investeerder Elliott Management. Die telt 476 miljoen dollar neer voor de noodlijdende keten. Geruchten over de deal zorgden donderdag al voor reuring. Het aandeel Barnes & Noble won toen 30 procent.

Altice USA

Verder zouden twee grote investeerders in Altice USA een groot pakket aandelen verhandelen. Het duo heeft naar verluidt 25 miljoen aandelen in de voormalige Amerikaanse tak van kabel- en telecombedrijf Altice Europe van de hand gedaan.

De beurzen in New York sloten dinsdag duidelijk hoger. De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent hoger op 25.332,18 punten. De S&P 500 sloot 2,1 procent in de plus op 2803,27 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 2,7 procent won tot 7527,12 punten.