Beursblog: AEX herstelt op rugwind voor ING en Aegon

Door Theo Besteman

Amsterdam - De AEX keert van verlies naar winst. Inflatiezorgen baren beleggers op de laatste dag van februari in heel Europa zorgen. Nieuwe renteverhogingen lijken in het verschiet. Daarop gaan rentegevoelige fondsen en zwaargewichten als ING en Aegon naar de kop. In de Midkap wint ABN Amro.. PostNL herstelt in de Midkap. Beurzen in Azië boekten vanochtend gemiddeld winst. Futures voor opening van de beurzen in New York staan hoger.