Beursblog: lager Wall Street zet AEX verder onder druk; Zoom in trek

Door Theo Besteman

Amsterdam - Wall Street moet dinsdag bij de start licht terrein prijsgeven. Beleggers in de VS vrezen dat de Federal Reserve meer in actie moet komen om de inflatie in te dammen. Videodienst Zoom kan op kopersinteresse rekenen.