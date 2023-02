Beursblog: Shell en ASMI ontlopen inflatiezorg in rode AEX

Door Theo Besteman

Amsterdam - De AEX handelt op de laatste dag van februari met klein verlies bij 755 punten. Inflatiezorgen baren beleggers in heel Europa zorgen. Besi en Unibail vormen de bodem in de AEX. Shell, IMCD en ASMI - dat met jaarcijfers komt - winnen, terwijl ING aanhaakt. PostNL herstelt in de Midkap. Beurzen in Azië boekten vanochtend gemiddeld winst. Futures voor opening van de beurzen in New York staan lager.