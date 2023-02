Beursblog: Shell wint in lichtrode AEX

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX is op de laatste dag van februari met klein verlies begonnen bij 755 punten. Besi en Unibail vormen de bodem. Shell gaat solo met een winstje, ASMI - dat met jaarcijfers komt - sluit aan. JDE Peet’s stijgt in de Midkap, waar PostNL herstel. Beurzen in Azië boekten vanochtend gemiddeld winst. Futures voor opening van de beurzen in New York staan lager.