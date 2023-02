Beursblog: zwakte ASML duwt AEX lager maand uit

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX maakt op de laatste handelsdag in februari onder druk van chipmachinefabrikant ASML een terugtrekkende beweging. ING zit in de voorhoede geholpen door de oplopende rente. In de Midkap voert Air France KLM de lijst met winnaars aan.