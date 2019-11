'Biedingen op BME tot 39 euro per aandeel'

Vorige week bevestigde Euronext berichten dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het inlijven van BME. Kort daarop bracht beursuitbater SIX Swiss Exchange een concurrerend bod van 34 euro per aandeel uit op BME. Deutsche Börse en Hong Kong Stock Exchange worden ook genoemd in het rijtje met geïnteresseerden.

Euronext is naar verluidt in gesprekken met banken voor de financiering van een eventueel bod. Een beslissing daarover is echter nog niet genomen. SIX-topman Jos Dijsselhof liet eerder al weten niets uit te sluiten met betrekking tot een eventuele verhoging van een bod.

Effectenmakelaars verwachten door de bank genomen dat SIX weinig moeite zal hebben de steun van 50 procent van de aandeelhouders te winnen voor een overname. Bij een overname door Euronext zouden er wat rechtenproblemen opduiken, maar niets wat niet op te lossen is, zo is de verwachting.

