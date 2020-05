Meldpunt voor ongewenste activiteiten deurwaarders

Schuldhulpverleners verwachten een flinke toename in het aantal hulpvragen, blijkt uit onderzoek van NVVK en Divosa. Sommige zien dat nu al, maar de meesten verwachten het na de zomer. Zeker als bedrijven ondanks een steunpakket van de overheid werknemers mogen gaan ontslaan.

Beslag leggen

Nu zien schuldhulpverleners al dat deurwaarders beslag leggen op de tegemoetkoming die bijvoorbeeld ondernemers krijgen van de overheid omdat hun inkomsten door de coronacrisis zijn weggevallen.

Een derde van de 42 schuldhulporganisaties die meededen aan het onderzoek, voorziet dat medewerkers overstappen gaan raken.

Overigens meldde deurwaardersorganisatie KBvG eerder beslagleggingen tijdens de coronacrisis niet passend te vinden.

