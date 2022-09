’Energiereuzen al langer op randje met tariefsverhogingen’

Geld

Advies: kaartjes openbaar vervoer zo’n 7% duurder in 2023

Een ritje met de bus, tram of metro zou volgend jaar zo’n 7% duurder kunnen worden. Dat is het advies van het samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten Dova, die de gestegen kosten voor het openbaar vervoer heeft doorgerekend. Uiteindelijk is het aan de lokale politiek of dit advies wordt ...