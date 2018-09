CNV stelt hoge looneis bij Heineken

CNV eist daarbij een loonsverhoging van 3 procent. Dat is meer dan de bond normaal gesproken vraagt, stelde onderhandelaar Gert-Jan den Besten. ,,Maar hier kan het. De raad van commissarissen bij Heineken vindt het goed dat de top van de onderneming fors plust. Mijn leden zijn van mening dat de rest dan ook nadrukkelijk mag meeliften op de goede bedrijfsresultaten.''

Heineken kreeg onlangs veel kritiek van aandeelhouders omdat de bonusregels voor de top werden versoepeld. Daarmee werd voorkomen dat het bestuur en enkele honderden topmanagers door de slechte economische omstandigheden geen bonus zouden krijgen. CNV wil dat nu ook de regels voor de prestatiebeloning voor de overige circa 3200 werknemers worden versoepeld.

Onderhandelingen

De vakbond verwacht de onderhandelingen over de nieuwe cao binnenkort te beginnen. De vorige overeenkomst liep op 1 januari af en zou met 1 jaar verlengd moeten worden.

Heineken laat in een reactie weten de cao-gesprekken met CNV en de andere bonden de komende maanden ,,constructief'' tegemoet te treden. De brouwer noemt een ,,verantwoorde loonontwikkeling in Nederland'' een gemeenschappelijk belang van de sociale partners. ,,We vertrouwen erop dat we hier de komende maanden weer samen en in goed overleg uit gaan komen'', aldus Heineken.