Advies Hoge Raad: later betalen geldt als lening

Dergelijke diensten, ook wel aangeduid als Buy Now Pay Later (BNPL), zijn de laatste jaren steeds gebruikelijker. Webwinkels bieden consumenten de mogelijkheid om later te betalen via een bedrijf dat de vordering dan overneemt. Als de klant binnen de gestelde termijn van uitstel betaalt wordt er geen rente in rekening gebracht.

De Richtlijn consumentenkrediet houdt geen rekening met deze specifieke vorm van uitgestelde betaling. Toch meent de procureur-generaal dat BNPL-diensten in het algemeen als consumentenkrediet moeten gelden. Uiteindelijk zal de Hoge Raad zelf nog moeten beslissen over de vraag. Daarbij wordt doorgaans het advies van de procureur-generaal gevolgd, maar de hoogste rechter hoeft dat niet te doen.