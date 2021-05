Heineken getapt bij beleggers; Arcelor koelt snel af

Rond kwart voor tien noteert de AEX 0,1% hoger op 715 punten. Daarmee komt de tussentijdse top van vorige maand op 718 punten weer wat in zicht. De Midkap gaat 0,3% vooruit naar 1049, 2punten.

Elders in Europa kleuren de beurzen ook groen. Frankfurt en Parijs stijgen beide 0,4%.

Op Wall Street kwamen de beursgraadmeters gisteravond nauwelijks van hun plaats. Farmaceuten en enkele techbedrijven zakten weg nadat de VS zich achter het vrijgeven van patenten op coronavaccins hadden geschaard

Bij de hoofdfondsen koerst ING 1,6% lager. Het bankconcern heeft het in het afgelopen kwartaal de winst flink opgevoerd. Met name in Duitsland en België was een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten zichtbaar. Ook slaagde ING erin om meer inkomsten uit commissies binnen te halen.

Bij ArcelorMittal liep het op rolletjes in het voorbije kwartaal. Na een hogere start levert het staalaandeel 1,4% in. De onderneming profiteerde van een stijgende vraag naar staal, waarbij er ook meer staal werd verscheept. Dat komt vooral omdat wereldeconomie langzaamaan weer aan het herstellen zijn van de coronacrisis.

KPN boekt een winst van 0,8%. Begin deze week stond het telecomconcern nog onder druk vanwege de teleurstelling over het wegsturen van private equity. Philips (+1,1%) meldt zich bij de koplopers. Daarmee slaat het zorgtechnologieconcern de weg omhoog weer in.

Heineken neemt de kopositie over met een vooruitgang van 1,3% gesteund door de goed ontvangen resultaten van de Belgische branchegenoot AB Inbev.

Shell kan opnieuw op kopersinteresse rekenen met de aanhoudende stijging van de benzineprijzen. De koers van de oliereus gaat 0,6% omhoog.

Midkapper Air France KLM loopt tegen een verlies van 1,7% aan. De luchtvaartcombinatie gaat nog steeds zwaar gebukt onder de impact van de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij sloot het eerste kwartaal van 2021 met een verlies van €1,5 miljard. Door de crisis bleven reizigers weg. Ook reisrestricties en lockdownmaatregelen deden de prestaties van de onderneming geen goed.

ASCX-fonds BAM kreeg er 0,7% bij. Bij het bouwbedrijf gaven de sterke groei van de woningverkopen in Nederland en een solide orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk een positief bedrijfsresultaat in de eerste drie maanden.

ForFarmers duikelt 5,8% nadat het veevoerbedrijf een moeizame start van het nieuwe jaar naar buiten bracht.

Hunter Douglas voegt 1,4% toe aan het vorige slot. Beleggers reageerden positief op de kwartaalcijfers van de raambekleder.

