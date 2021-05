Tech drukt zwaar op AEX

Iets voor vier uur staat de AEX 0,6% lager op 710 punten. De AMX schommelt rond het slot van woensdag op 1046 punten.

De overige Europese hoofdgraadmeters houden zich beter staande. De Britse FTSE 100 wint 0,2%. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 staan nagenoeg onveranderd.

De Amerikaanse beurzen zijn voorzichtig geopend, na de al kleine schommelingen op woensdag. De Dow Jones-index staat na bijna een half uur handel 0,2% hoger en de Nasdaq-index verliest 0,5%.

Na de turbulentie in voorgaande handelsdagen nemen beleggers even wat gas terug. Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, is het even zoeken naar richting nadat een forse dip van de koersen op dinsdag werd gevolgd door een krachtig herstel een dag later. „Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport op vrijdag dat meer duidelijkheid kan geven over het verloop van het economisch herstel in de VS. Deze uitkomst kan een flinke impact krijgen op het beursklimaat, mede gelet op de inflatieverwachtingen. Daarnaast was het opvallend dat ING en Arcelor niet werden beloond voor de sterke resultaten.”

Chips koelen af

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staan de in de afgelopen maanden hard opgelopen toeleveranciers aan de chipsector onderin. Besi, ASMI en ASML laten respectievelijk 3,6%, 2,1% en 1,9% liggen.

Betalingsverwerker Adyen verliest in een moeizame week nog eens 2,1%.

ING koerst 1,1% lager, hoewel het bankconcern de winst in het afgelopen kwartaal flink heeft opgevoerd.

Verlichtingsbedrijf Signify piekt boven de €50 met een 2,4% hogere koers.

Bij ArcelorMittal liep het op rolletjes in het voorbije kwartaal. Beleggers reageerden aanvankelijk aarzelend, maar zetten de staalgigant inmiddels 2% hoger.

Heineken ziet de koers 2% aantrekken gesteund door de goed ontvangen resultaten van de Belgische branchegenoot AB Inbev.

KPN boekt een winst van 0,8%. Begin deze week stond het telecomconcern nog onder druk vanwege de teleurstelling over afslaan van voorstellen door twee geïnteresseerde partijen.

De in de AMX opgenomen metalenleverancier AMG gaat 4,2% onderuit na de publicatie van tegenvallende kwartaalresultaten.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakt nog eens 2,5% en staat op het laagste niveau sinds begin 2017 in aanloop naar de vanavond laat te publiceren kwartaalcijfers.

Air France KLM loopt tegen een verlies van 2,4% aan. De luchtvaartcombinatie gaat nog steeds zwaar gebukt onder de impact van de coronacrisis en rapporteerde een kwartaalverlies van €1,5 miljard.

TKH klimt 4,2%, na woensdag al hard te zijn gestegen op zijn meevallende kwartaalbericht.

Arcadis wint 2,9%. ING zag in de recent gepubliceerde meevallende kwartaalcijfers aanleiding het koersdoel tot €45 op te trekken onder handhaving van het koopadvies.

Smallcap ForFarmers duikelt 6,1% doordat het veevoerbedrijf een moeizame start van het nieuwe jaar naar buiten bracht.

BAM verliest 1,2%. Bij het bouwbedrijf gaven de sterke groei van de woningverkopen in Nederland en een solide orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk een positief bedrijfsresultaat in de eerste drie maanden.

CM.com klimt 0,6% na de melding van het techbedrijf dat het ook in de komende jaren het berichtenverkeer bij de Nederlandse overheid mag verzorgen.

Raambekleder Hunter Douglas voegt 0,2% toe aan het vorige slot, in reactie op zijn kwartaalcijfers.

Volg vanavond om 20.00 uur het gratis seminar: hoge bomen vangen veel wind met beursexpert Geert-Jan Nikken. Klik hier om in te schrijven.