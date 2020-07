Japanse beurs gaat bedrukt week uit

Beleggers bleven terughoudend door de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de zorgen over het economische herstel. Vooral in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, neemt het aantal dagelijkse coronagevallen sterk toe. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten eveneens verliezen zien.

De Nikkei in Tokio ging 1,1 procent lager het weekeinde in op 22.290,81 punten. De Japanse hoofdindex bleef deze week vrijwel vlak. Bij de bedrijven zakte Fast Retailing ruim 3 procent. De eigenaar van de Japanse kledingketen Uniqlo verlaagde zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar vanwege de coronapandemie. Sony klom daarentegen dik 1 procent. Het Japanse technologieconcern investeert 250 miljoen dollar in Epic Games, de ontwikkelaar van het populaire computerspel Fortnite.

De Chinese beurzen deden een stap terug na de recente sterke opmars door de vrees voor oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 2,2 procent in. De Kospi in Seoul verloor 1,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent.