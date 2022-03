Gooise families maken Singer-museum

Het was niet voor niets in Laren dat Anna Singer, weduwe van de Amerikaanse erfgenaam en kunstschilder William Singer, in 1956 een museum en theaterzaal liet bouwen: „Toen al woonden er veel kapitaalkrachtige mensen”, zegt artistiek directeur Jan Rudolph de Lorm. „Anna schoeide het museum bij haar villa op Amerikaanse leest.” Met een belangrijke rol voor een eigen kring van bevriende weldoeners.

Zo is het nog steeds, nu Els Blokker-Verwer het museum de Nardinc-collectie schonk die zij opbouwde met haar in 2011 overleden man, de bekende retailondernemer Jaap Blokker. Anderen trekken vooral de beurs: „Wij worden geweldig bijgestaan door de Singer-supporters, die ons niet zozeer steunen met kunstwerken, als wel met geld”, prijst De Lorm het museum gelukkig. „We zitten in een fantastische omgeving, wat dat betreft.”

Het designduo Kiki van Eyck en Joost van Bleiswijk (l.) met designondernemer Hans Lensvelt en Michael Huijser, directeur Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ⓒ Foto Aldo Allessie

Algemeen directeur Evert van Os: „Van mevrouw Blokker krijgen we niet alleen 117 kunstwerken. We kregen bovendien een bedrag voor de uitbreiding van het museum. Nog afgezien van een bedrag voor het onderhoud van het gebouw én van de collectie.” Hij vervolgt: „We zijn niet of nauwelijks gesubsidieerd. Dus moeten we het van particulieren uit de buurt hebben.” Els Blokker woont op loopafstand.

Zij doet overigens veel meer voor mensen om haar heen, vooral voor jongeren. Of het nu Nationale Opera & Ballet is in Amsterdam, of de Larense stichting Papageno voor autistische jongeren en de lokale scouting: velen kunnen op haar rekenen. Van prinses Beatrix kreeg zij daarom twee jaar geleden een Zilveren Anjer en afgelopen weekeinde benoemde burgemeester Nanning Mol haar tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Openingsgasten v.l.n.r.: Marc de Beijer, directeur Teylers Museum in Haarlem, Maite van Dijk, artistiek directeur Museum More in Gorssel, kunsttransporteur Hizkia van Kralingen en Patrick van Mil, directeur Stedelijk Museum Alkmaar. Ⓒ Foto Aldo Allessie

„Voor u staat een blij mens!”, hield zij de openingsgasten voor. „En ik hoop dat er iemand boven is”, verwees ze naar haar overleden echtgenoot, „die dit allemaal ziet en die net zo blij en dankbaar is.”

Samen met cultuurfondsen deden andere families uit het Gooi eveneens een duit in het zakje voor het museum. „Van hen kregen we eenzelfde bedrag als van mevrouw Blokker, waardoor we het héle museum konden restaureren”, zegt De Lorm.

Burgemeester Nanning Mol met v.l.n.r. Singers stichtingvoorzitter Age Fluitman, erevoorzitter Jan Kalff, en de Larense ABN Amro-directeur Marcel Loot. Ⓒ Foto Aldo Allessie

Onder de nieuwe aanwinsten voor de collectie is een zelfportret uit 1957 van kunstenaar Carel Willink met zijn echtgenote Wilma Jeuken op het balkon van hun huis aan de Hobbemakade in Amsterdam. Er is een schilderij bij van Jan Toorop, De avond voor de werkstaking, uit 1888. „Eén van de eerste pointillistische schilderijen in Nederland”, zegt De Lorm. „Met 41 nieuwe werken van Jan Sluijters zijn wij nu het Nederlandse museum met de meeste werken van zijn hand.”

Al lijkt er bijna niets meer te wensen over, de museumman heeft toch iets op zijn verlanglijstje: „Piet Mondriaan heeft vijf jaar in Laren gewerkt. Uit die tijd zouden we nog wel een werk willen hebben...”

Het zou zomaar kunnen lukken, want zijn collega Van Os verwacht dat het Larense museum voorloper is van een trend: „Ik verwacht dat we dit nog veel vaker zullen zien, dat particulieren hun verzamelingen cadeau doen aan een openbare collectie.”

In het Gooi zit je dan wel goed, is door de jaren heen gebleken.