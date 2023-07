Premium Het beste van De Telegraaf

Column: code rood door inflatiestorm, maand zoveel

Wat de inflatiestorm betreft, daar geldt al bijna 2 jaar code rood. Ⓒ ANP/HH

Het is vandaag code rood in delen van het land want we hebben storm Poly op bezoek. Naar verwachting verlaat die gast ons aan het einde van de dag. Als we het over de inflatiestorm hebben waar we in zitten, dan geldt daar al bijna 2 jaar code rood. Alleen díe ongenode gast gaat niet vanzelf weg. Die moet verjaagd worden door de centrale banken met renteverhogingen.