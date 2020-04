Olieprijs VS voor het eerst in de geschiedenis negatief

Dat meldt het financieel persbureau Bloomberg. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betalen om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden moet worden stilgelegd.

Deze prijs is sinds de start van de handel in WTI in 1983 niet zo laag geweest. Vrijdag stond de prijs nog op $18,25 per vat.

De aanhoudende daling van de olieprijs wordt vooral veroorzaakt doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis. Bij de prijzen op de oliemarkt zijn zogeheten termijncontracten leidend. Momenteel richt de handel zich op termijncontracten voor de levering van olie in de maand mei. Maar daar is vrijwel geen vraag meer naar omdat veel economieën wereldwijd voor een groot deel platliggen.

Later deze week richt de handel zich op contracten voor de maand juni. Dan zal de prijs waarschijnlijk weer stijgen.

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen eerder deze maand overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om zo de prijzen op te krikken. Maar dat heeft nog weinig effect gehad.