Tussenstop? Afgedekte koffer is niet verzekerd

Even stoppen? De koffers moeten uit de auto, afdekken is onvoldoende. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Op de terugweg van vakantie en even de auto parkeren? Let op, je moet alle bagage met je meenemen. Afdekken met een deken is niet voldoende voor de reisverzekering als er iets wordt gestolen.