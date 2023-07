Supermarktketen Boni verder onder naam Nettorama: ’Bedrijven met hetzelfde dna’

Alle Boni-winkels worden de komende jaren omgebouwd tot Nettorama. In de winkels blijven alle banen behouden, zeggen de twee ketens. Dat geldt ook voor de distributiecentra. De winkels van Nettorama en Boni worden op dit moment bevoorraad uit respectievelijk Oosterhout en Nijkerk, en dat blijft zo. Op de hoofdkantoren verdwijnen ’op termijn’ wel banen.

’Logische combinatie’

Nettorama-directeur Michel Mattheeuws spreekt van een ’natuurlijk moment en een logische combinatie’. „Nettorama en Boni zijn beide familiebedrijven. Succesvolle A-merkdiscounters, die in iets meer dan 50 jaar zijn uitgegroeid tot stabiele winkelketens met trouwe klanten. We hebben hetzelfde dna zijn financieel gezond en vullen elkaar goed aan.”

Boni-directeur Bouke van der Wal zegt dat zijn keten er ’uitstekend’ voor staat, maar wijst op het belang van de krachtenbundeling. „Schaalvergroting is in de huidige marktomstandigheden nodig om klanten tegen de laagste prijzen te blijven bedienen en aantrekkelijk te blijven als werkgever.”

Ruim 50 jaar oud

Nettorama is in 1968 opgericht door Jaap Bastmeijer en heeft inmiddels 32 winkels. Boni heeft nu 51 winkels en is in 1972 opgericht door Gerrit Klaassen.

De Autoriteit Consument & Markt moet nog met de fusie instemmen. De ondernemingsraad van Boni moet nog advies uitbrengen.