Analyse: horror op de beurs dwingt Netflix tot noodgrepen als reclames

Op Wall Street speelde Netflix woensdag zelf de hoofdrol in een horrorfilm. De streamgigant verloor in één klap $46 miljard aan beurswaarde. Tijdens de coronacrisis groeide Netflix nog flink, maar afgelopen kwartaal daalde voor het eerst sinds tien jaar het aantal abonnees. De prognose is dat er in het komende kwartaal nog veel meer abonnees zullen afhaken. De duidelijke taal van de aandeelhouders, dwingt ceo Reed Hastings maatregelen te nemen waar hij eerst faliekant tegen was, zoals het aanpakken van het delen van een abonnement.