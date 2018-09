EU en euro onomkeerbaar

Verkiezingen gaan niet over Europa

In de Europese Unie (EU) vinden op 22-25 mei verkiezingen plaats voor het Europees parlement. In alle lidstaten zijn inmiddels de campagnes op stoom gekomen. Het valt op dat daarbij maar één thema speelt: voor of tegen Europa. De politieke partijen die voor de EU en de euro zijn, bewieroken de voordelen en de anti-Europese partijen houden de kiezer voor dat je als land met een eigen nationale munt buiten de EU veel beter af bent. Zowel voor als tegenstanders suggereren dat het over de toekomst van Europa gaat en dat de uitslag straks een goed beeld geeft van de opvattingen van kiezers over de EU.

Dat is niet zo. Uit onderzoek blijkt dat kiezers zich vooral laten leiden door landelijke thema’s. Ook de economische gang van zaken speelt een rol. Bij de Europese verkiezingen zal bij de meeste kiezers niet de gedachte opkomen dat ze stemmen over de toekomst van hun land binnen of buiten Europa. Gaat het in een land goed met de economie, de koopkracht en werkgelegenheid dan zie je dat regeringspartijen extra kiezers trekken. Gaat het slecht dan volgt er vaak een afstraffing voor deze partijen.

Volgens de laatste verkiezingsprognose over de verdeling van de zetels in het Europees Parlement zullen de politieke partijen die pro Europa zijn, net als nu, een ruime meerderheid halen. Ze hebben een beetje voordeel van de oplevende economie in de EU en de meederheidsopvatting in de Europese publieke opinie dat je als land beter af bent binnen als buiten de EU. Wel is de EU mede als gevolg van de schuldencrisis en zwabberende Europese regeringsleiders minder populair geworden, maar de meeste kiezers zijn er geen voorstander van om de EU te ontmantelen.

Europese landen hebben de EU nodig

Vooral sinds de invoering van de euro in 1999 is door een bontgezelschap van economen, doemdenkers en politieke tegenstanders met veel bombarie de ondergang van de eurozone en het uiteenvallen van de EU voorspeld. Die voorspelling is tot op heden niet uitgekomen en naarmate de economie in Europa aantrekt is het in deze kringen stiller geworden. Er zijn zelfs economen die voorzichtig toegeven dat ze een verkeerde inschatting hebben gemaakt. De regeringen van de zogenoemde zwakkere Europese landen, zoals Spanje, Griekenland en Portugal zijn in ieder geval blij dat ze het advies van economen om de euro op te geven niet hebben opgevolgd.

Dit advies kwam er op neer dat de economie van deze landen met een eigen munt via een devaluatie zou herstellen. Deze landen hebben dit theoretische lapmiddel terecht afgewezen. Voor herstel zijn echte hervormingen van de economie nodig, zoals de tering naar de nering zetten, het verlagen van veel te hoge loonkosten en werken aan een hogere arbeidsproductiviteit. Daar hebben deze landen voor gekozen en dat werpt nu al vruchten af. De economische neergang is gestopt en volgens de meest recente IMF-voorspelling zullen deze landen dit jaar en volgend jaar in de buurt komen van de gemiddelde economische groei in Europa

Alle serieuze internationale denktanks gaan er vanuit dat de EU met de euro ook de komende decennia tot de belangrijkste politieke en economische machtsblokken van de wereld zal behoren.. De komende twintig jaar zal de wereldeconomie door digitalisering en een technologische revolutie meer veranderen dan de afgelopen vijftig jaar en gedomineerd worden door de grote handelsblokken als China en de VS. Daarom hebben alle EU-landen er belang bij om de EU in stand te houden.

Profijt van de handelskracht van de EU en de euro

Als lid van dit grootste handelsblok van de wereld profiteren ze van de (handels)voordelen die de EU wereldwijd weet af te dwingen. Buiten de EU met een eigen munt verliezen ze deze voordelen en zijn ze niet opgewassen tegen de internationale concurrentie kracht. Bovendien biedt de euro, als wereldmunt, naast handelsvoordelen ook bescherming tegen de ongekende economische macht van internationale financiële markten. Deze zijn in staat om via hun invloed op wisselkoersen en de rentevoet op staatsobligaties de economische groei en werkgelegenheid van landen aan te tasten. De geschiedenis laat zien dat kleine munten het onderspit delven en een speelbal zijn van grote internationale financiers. Dat geldt niet voor de euro. Die is er in geslaagd in 15 jaar tijd uit te groeien tot de belangrijkste wereldmunt na de dollar. Wereldwijd wordt het meest betaald met dollars; 39% van alle betalingen. De euro volgt met 34%. Voor een jonge munt is dit een ongekend succes. Andere, oudere munten blijven ver achter, zoals het Britse pond met slechts 9%, de Japanse Yen met 2,5%, de Chinese yuan met 1,4% en de Zwitserse Frank met ruim 1,3%.

In de Europese politiek worden de EU en de euro als onomkeerbaar beschouwd. Het zijn de belangrijkste, zwaar bevochten politieke projecten na de Tweede Wereldoorlog waarin vele jaren van onderhandelingen en politiek prestige zijn geïnvesteerd. Een project dat bovendien wordt gedragen door de belangrijkste politieke stromingen in de lidstaten die in Europa een politieke meerderheid vormen. Vanwege deze harde politieke fundering is het meer dan waarschijnlijk dat de euro tot in lengte van jaren deel zal blijven uitmaken van de belangrijkste wereldmunten. Daar komt nog bij dat door globalisering, digitalisering, economische machtsverschuivingen in de wereld en de toegenomen invloed van internationale financiële markten het nog belangrijker wordt dat de EU-landen wereldwijd kunnen handelen en investeren met een solide wereldmunt.

Een meerderheid van de kiezers is nog steeds voor het behoud van de EU. Maar peilingen laten zien dat het draagvlak afbrokkelt. Daarom is het nodig dat de Europese regeringsleiders met een plan van aanpak komen waarmee de steun voor Europa kan toenemen. Het duidelijk maken van de voordelen is onvoldoende. Het is ook nodig de nadelen onder ogen te zien, zoals de onnodige bemoeienis met het beleid van lidstaten. Daarnaast zal Brussel met een aanspreken meerjarenplan moeten komen dat leidt tot een duurzame economische groei, extra banen en een EU met een sociaal gezicht.