Sotheby's draait 'uitstekend' 1e kwartaal

Het veilinghuis met vestigingen in New York, Parijs, Hongkong en Londen boekte hierdoor minder verlies dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep kwam Sotheby's 6,1 miljoen dollar tekort. Een jaar geleden eindigde het bedrijf nog 22,3 miljoen dollar in de min.

Topman Bill Ruprecht spreekt ondanks het nettoverlies van een ,,uitstekend eerste kwartaal''. In de periode januari tot en met maart en in het derde kwartaal schrijft Sotheby's vaker rode cijfers of slechts een beperkte winst. In de kunstwereld staan in het tweede en vierde kwartaal altijd de belangrijkste veilingen op de agenda, schrijft het bedrijf woensdag in een verklaring. Uitgaande van afgelopen jaren wordt het merendeel van de omzet van Sotheby's in die kwartalen behaald.