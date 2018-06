Hochtief voert winst op

Hochtief boekte vorig kwartaal een nettowinst van 53,3 miljoen euro, tegen 43,4 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf, dat zich vooral richt op complexe infrastructuurprojecten, wist daarbij de resultaten in al zijn divisies te verbeteren. Hochtief ontving voor 5,7 miljard euro aan orders. Dat is bijna 19 procent meer dan in de eerste 3 maanden van 2013, als wordt gecorrigeerd voor wisselkoersen en de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Hochtief sprak van een veelbelovende start van het jaar. Het bedrijf hield vast aan de verwachting dat de nettowinst exclusief reorganisatiekosten in 2014 uitkomt tussen 225 miljoen en 250 miljoen euro, tegen 207,5 miljoen euro vorig jaar.