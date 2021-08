Makers erotische artikelen smelten samen: liefdesbaby €1 miljard waard

Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar seksartikelen hard gegroeid. Lovehoney en WOW verkopen onder meer speeltjes onder het Fifty shades-merk. Met het samengaan kunnen beide bedrijven een nog breder assortiment van erotische producten aan klanten voorschotelen. De nieuwe naam van de combinatie is Lovehoney Group. Johannes Plettenberg, de huidige ceo bij WOW, komt aan het roer van de Group te staan.

Na de fusie is de Lovehoney Group actief in de grote regio’s Amerika en Europa. Ook in Azië zijn er in meerdere landen activiteiten. De omzet komt dit jaar naar verwachting uit op 400 miljoen, en wordt daarmee het grootste erotiekbedrijf ter wereld. Ook denkt het concern direct winstgevend te zijn.

Bekijk ook: Omzet erotische webshop EasyToys naar nieuw hoogtepunt

Overnames

Het concern wil in de komende jaren zijn positie verder gaan verstevigen. Met de extra financiële buffer door de samensmelting moeten onder meer grotere overnames worden gefinancierd.

Ondanks de afbouw van de lockdowns in veel landen en de uitrol van het vaccinatieprogamma’s is de verwachting dat de erotische sector verder gaat groeien. In 2020 kwam de totale omzet uit op $34 miljard. Dit jaar is een stijging naar $52 miljard voorzien.