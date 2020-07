Primark ziet jaarwinst kelderen

-

Primark verkoopt kleding alleen via zijn fysieke winkels en kon daardoor de weggevallen verkopen vanwege de lockdowns niet opvangen via het internet. De budgetkledingketen behaalt dit boekjaar, dat medio september afloopt, naar verwachting een winst van 350 miljoen pond. Dat is omgerekend 389 miljoen euro. Vorig jaar resteerde er nog 913 miljoen pond onder de streep bij Primark.

De winkelketen had het de afgelopen maanden moeilijk. Tijdens de sluitingen van de winkels die medio maart begonnen zag het concern zijn liquiditeitspositie snel verslechteren. Dat gebeurde doordat de salarissen en de huur doorbetaald moesten worden terwijl de omzet vanaf 1 maart tot en met 20 juni met 75 procent daalde.

Momenteel zijn 367 winkels van Primark weer open. De resterende acht die nog dicht zijn, openen binnenkort ook hun deuren. Ongeveer de helft van de winkels ging pas recent, medio juni, open. Dat gebeurde mede omdat het Verenigd Koninkrijk, waar veel winkels zitten, harder was getroffen door het coronavirus en pas later de lockdown versoepelde. In Nederland ging Primark begin mei al open.