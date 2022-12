Voorspelling Saxo Bank: goudprijs stijgt volgend jaar naar $3000

Door Theo Besteman

Saxo Bank sluit niet uit dat goud flink meer waard wordt in 2023. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Consumenten voelen komend jaar in al hun vezels dat de al hoge inflatie maar niet zal wegsmelten. Hun inkomen wordt fors geraakt. Goud, dat in 2022 na de hoogste inflatie in veertig jaar nauwelijks presteerde, zal door beleggers ingekocht worden.