Zoeken naar rente voor onze overvolle spaarpotten

Dat blijkt uit een overzicht van de meestgelezen artikelen op dft.nl van afgelopen week.

Lezers waren ook benieuwd naar de gevolgen van de Brexit, die op 31 januari dan eindelijk na jaren van talmen een feit was. Het Britse pond kwam niet helemaal ongeschonden uit de strijd.

Een flink salaris en dan nog jatten uit de kantine? Een goedbetaalde obligatiehandelaar van de Amerikaanse Citigroup verloor op die manier zijn baan.

Dat duizenden mensen elke dag voor minder dan €2 een betaalverzoek sturen, verbaasde ook velen.

De oververhitte woningmarkt zorgt ook voor goed nieuws: Bijna niemand heeft nog een restschuld. Prijzen zijn flink gestegen, daarnaast lossen meer mensen af.

We maken ons zorgen om het zeer besmettelijke Coronavirus uit China. Maar we maken ook óók zorgen over de bevoorrading van de winkel vol spotgoedkope spulletjes van vooral Chinese makelij waarvan je niet wist dat je ze nodig had, de Action.

Hossen zonder bier? Vakbond FNV dreigde even tijdens carnaval (23-25 februari) te staken bij Heineken, maar de dreiging is afgewend. Alaaf!

Intussen heeft de huizencrisis in de hoofdstad een nieuw dieptepunt bereikt: een vrouw waagde het een bezemkast van welgeteld vier vierkante meter voor €800 te huur aan te bieden.

En eigenlijk moet je overdag ook nog je hielen lichten, want dan gebruikt mevrouw de woning als haar kantoor.