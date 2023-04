Den Haag duurste stad voor autoverzekering, Haarlem stijgt met stip

Haagse autorijders betalen gemiddeld €145 meer voor een autoverzekering dan inwoners van Groningen, de goedkoopste stad om je auto te verzekeren. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van vergelijkingssite Autoverzekering.nl naar de prijzen van autoverzekeringen in de twaalf provinciehoofdsteden en Amsterdam. De Noord-Hollandse provinciehoofdstad Haarlem is nieuwkomer in de top drie op plaats twee, nog voor Amsterdam.

Een hoge notering kan volgens Jerry Poel van Autoverzekering.nl aan meerdere factoren liggen: „Verzekeraars kijken voor de kans op schade onder andere naar het aantal bewoners per vierkante kilometer. Den Haag is relatief gezien een van de drukbevolkste steden van ons land. Daarnaast is de autocriminaliteit in deze stad ook relatief hoog. Dit is ook een belangrijke factor voor autoverzekeraars om de hoogte van de premies te bepalen.”

Maastricht

Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde autopremies in Maastricht het hardst gedaald zijn: autobezitters in de Limburgse hoofdstad betalen dit jaar bijna €55 minder in vergelijking met vorig jaar. Dit terwijl Maastricht in 2018 en 2019 nog werd uitgeroepen tot duurste stad om een auto te verzekeren.

Poel vindt het cijfer van Maastricht opvallend: „Het aantal autodiefstallen daalt al jaren, maar in Maastricht zien we dat de autodiefstallen vorig jaar juist zijn toegenomen in vergelijking met andere steden. Verzekeraars berekenen dit vaak door in de premies, dus het is bijzonder dat de premies in Maastricht alsnog een daling laten zien. Over het algemeen is het wel zo dat je auto nog steeds het onveiligst staat in steden zoals Amsterdam, Utrecht of Rotterdam.”