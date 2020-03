Het hoofdkantoor van Nike houdt de deuren gesloten. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Wat te doen als je vandaag, na een weekje wintersport of het vieren van carnaval, weer aan het werk gaat maar last hebt van koorts of hoesten? En wat moeten werkgevers doen als personeelsleden op vakantie zijn geweest naar coronagebied?